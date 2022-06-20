Дарья Касаткина опустилась в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга занимала 12-е место, опустилась на одну строчку и теперь идёт 13-й. Вероника Кудерметова отыграла две позиции и стала 22-й, Екатерина Александрова опустилась с 27-го места на 28-е, Людмила Самсонова — с 29-го на 47-е.
Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек.
Полный рейтинг доступен на "Чемпионате".
Рейтинг WTA. 20 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко.
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.
3 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4340.
4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4245.
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 4205.
6 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4145.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777.
8 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3255.
9 (8). Джессика Пегула (США) — 3185.
10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2961…
13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2685…
22 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045…
28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1706…
47 (29). Людмила Самсонова (Россия) — 1210.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
- 20 июня 2022
-
08:56
-
08:51
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:31
-
07:20
- 19 июня 2022
-
23:56
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:10
-
18:51
-
18:42
-
18:24
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
16:39
-
16:24
-
15:06
-
13:50
-
13:41
-
13:08