Дарья Касаткина опустилась в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга занимала 12-е место, опустилась на одну строчку и теперь идёт 13-й. Вероника Кудерметова отыграла две позиции и стала 22-й, Екатерина Александрова опустилась с 27-го места на 28-е, Людмила Самсонова — с 29-го на 47-е.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек.

Полный рейтинг доступен на "Чемпионате".

Рейтинг WTA. 20 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко.

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.

3 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4340.

4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4245.

5 (6). Мария Саккари (Греция) — 4205.

6 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4145.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777.

8 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3255.

9 (8). Джессика Пегула (США) — 3185.

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2961…

13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2685…

22 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045…

28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1706…

47 (29). Людмила Самсонова (Россия) — 1210.

Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика: