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Серена Уильямс отреагировала на пост Каролины Возняцки, которая ждёт второго ребёнка

Серена Уильямс отреагировала на пост Каролины Возняцки, которая ждёт второго ребёнка
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс отреагировала на пост, который оставила другая бывшая первая ракетка мира 31-летняя датчанка Каролина Возняцки.

Ранее Возняцки сообщила, что ждёт второго ребёнка. Она опубликовала в социальных сетях семейное фото. В кадре датчанка держит снимок УЗИ. «Готовы ко второму раунду», — подписала фото Возняцки. Муж спортсменки — бывший игрок НБА Дэвид Ли.

«Потрясающе. Так рада», — написала Уильямс в комментариях.

Фото: из личного архива каролины возняцки

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), победительница финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.

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