Хуберт Хуркач опубликовал пост после победы над Даниилом Медведевым в финале в Галле
Поделиться
10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач опубликовал новый пост в своих социальных сетях после того, как обыграл первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира ATP в Галле (Германия). Хуркач победил Медведева со счётом 6:1, 6:4.
«Первый титул на траве! Спасибо моей потрясающей команде», — написал поляк.
Отметим, что для Даниила Медведева это уже пятое подряд поражение в финале турнира ATP. Что касается Хуберта Хуркача, то его следующим турниром будет Уимблдон, который стартует 27 июня и закончится 10 июля. Действующим победителем соревнований является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
Комментарии
- 20 июня 2022
-
09:47
-
09:36
-
09:25
-
09:18
-
08:56
-
08:51
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:31
-
07:20
- 19 июня 2022
-
23:56
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:10
-
18:51
-
18:42
-
18:24
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
16:39
-
16:24
Партнерский контент