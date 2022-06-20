Хуберт Хуркач опубликовал пост после победы над Даниилом Медведевым в финале в Галле

10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач опубликовал новый пост в своих социальных сетях после того, как обыграл первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира ATP в Галле (Германия). Хуркач победил Медведева со счётом 6:1, 6:4.

«Первый титул на траве! Спасибо моей потрясающей команде», — написал поляк.

Отметим, что для Даниила Медведева это уже пятое подряд поражение в финале турнира ATP. Что касается Хуберта Хуркача, то его следующим турниром будет Уимблдон, который стартует 27 июня и закончится 10 июля. Действующим победителем соревнований является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

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