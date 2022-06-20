Онс Жабер рассказала об эмоциях в преддверии игры в паре с Сереной Уильямс

27-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала, что чувствует перед игрой в паре с американкой Сереной Уильямс в рамках турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.

«Когда я узнала, что Серена выбрала меня, то хотела рассказать всем, но, очевидно, не смогла. Рассказала только своей семье. Я в восторге, мне очень повезло, что она выбрала меня, что могу разделить с ней игру. Я всегда смотрела, как играет Серена, и всегда поддерживала её. Она — легенда и пример для нашего вида спорта. Я очень нервничаю. Надеюсь, что нас ждут отличные матчи», — приводит слова Онс Жабер WTA Tennis.

Напомним, ранее ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир WTA-500 в Истбурне в парном разряде, где выступит в паре с Онс Жабер. Первый матч Уильямс и Жабер состоится завтра с парой Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).