Элина Свитолина показала свежее фото с Гаэлем Монфисом
Поделиться
Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Свитолина изображена со своим супругом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Лучший из этих дней...» — подписала она снимок.
Фото: из личного архива элины свитолиной
Напомним, 15 мая Монфис и Свитолина объявили, что в октябре у них родится дочка.
Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.
Высшее достижение Свитолиной на ТБШ — полуфиналы Уимблдона и US Open (2019 год), Монфиса — полуфинал «Ролан Гаррос» (2008) и полуфинал US Open (2016).
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
Комментарии
- 20 июня 2022
-
09:47
-
09:36
-
09:25
-
09:18
-
08:56
-
08:51
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:31
-
07:20
- 19 июня 2022
-
23:56
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:10
-
18:51
-
18:42
-
18:24
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
16:39
-
16:24
Партнерский контент