Элина Свитолина показала свежее фото с Гаэлем Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Свитолина изображена со своим супругом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Лучший из этих дней...» — подписала она снимок.

Фото: из личного архива элины свитолиной

Напомним, 15 мая Монфис и Свитолина объявили, что в октябре у них родится дочка.

Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.

Высшее достижение Свитолиной на ТБШ — полуфиналы Уимблдона и US Open (2019 год), Монфиса — полуфинал «Ролан Гаррос» (2008) и полуфинал US Open (2016).

Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика: