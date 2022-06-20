Елена Веснина: официально карьеру я не завершала. Оставляю себе возможность снова играть

35-летняя Олимпийская чемпионка (2016) Елена Веснина рассказала, что пока не собирается завершать карьеру, и о возможности снова вернуться к профессиональным турнирам.

«Начала тренироваться за неделю до этого турнира (благотворительный турнир в рамках фестиваля «Сильные фигуры»). У меня была травма, ахилл болел очень долгое время. Потом упала, рассекла себе руку. Эти травмы мешали нормально тренироваться. А сейчас уже планирую набирать форму. По поводу участия в профессиональных турнирах пока сложно что-то загадывать, посмотрим. Официально карьеру я не завершала. Оставляю себе возможность снова играть», — приводит слова Елены «РИА Новости».

Напомним, Олимпиада в Токио, где Веснина завоевала серебро в миксте с Асланом Карацевым, является последним профессиональным турниром Елены. Веснина в воскресенье в паре с певцом и музыкантом Леонидом Агутиным выиграла благотворительный турнир в рамках фестиваля «Сильные фигуры» в Новой Москве.