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Даниил Медведев прилетел на Мальорку

Даниил Медведев прилетел на Мальорку
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прилетел на Мальорку (Испания), где с 19 по 25 июня пройдёт турнир категории ATP-250. Об этом Медведев рассказал в своих социальных сетях, опубликовав видео из отеля.

Фото: из личного архива даниила медведева

Напомним, Даниил Медведев освобождён от матчей первого круга. Во втором раунде его соперником станет другой россиянин Аслан Карацев, который в своём матче первого круга обыграл представителя Испании Хауме Мунара со счётом 3:6, 6:1, 6:3.

Даниил Медведев является действующим победителем турнира на Мальорке. Год назад он обыграл в финале Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Призовой фонд турнира составил € 886 500.

Турнирная сетка
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