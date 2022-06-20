Новак Джокович трогательно обратился к жене и показал фотографии с ней

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обратился к своей жене Елене. 17 июня ей исполнилось 36 лет.

Новак назвал жену сердцем его семьи.

«С днём рождения, сердце нашей семьи! Мы так тебя любим!» — написал Джокович в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографиям с женой.

Фото: из личного архива новака джоковича

Фото: из личного архива новака джоковича

Фото: из личного архива новака джоковича

Новак и Елена Джокович (в девичестве — Ристич) женаты с 2014 года. У них двое детей: сын Стефан (2014), дочь Тара (2017).

Напомним, в 2022 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии. На «Ролан Гаррос» он проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале. В настоящее время Новак готовится к Уимблдону, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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