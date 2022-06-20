Жабер снялась с одиночного турнира в Истбурне. Она выступит только в парном с Уильямс

27-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер не сыграет в одиночном разряде в рамках травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Жабер выступит лишь в парном разряде с американкой Сереной Уильямс в рамках этого же турнира. Третью ракетку мира заменит теннисистка из Болгарии Виктория Томова, которая начнёт турнир со второго круга., сообщает журналист Хосе Моргадо в своих соцсетях.

Напомним, ранее ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир WTA-500 в Истбурне в парном разряде, где выступит в паре с Онс Жабер. Первый матч Уильямс и Жабер состоится завтра, 21 июня, с парой Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).