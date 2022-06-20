Филипп Кольшрайбер завершит карьеру после Уимблдона

38-летний немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, занимающий 230-е место в рейтинге ATP после победы над Грегуаром Баррером (185) со счётом 6:2, 6:2 в квалификации Уимблдона-2022, объявил о том, что после турнира завершит карьеру, сообщает журналист Янник Шнейдер в «Твиттере».

Впервые немец сыграл на турнире ATP в апреле 2002 года. Всего на счету Кольшрайбера восемь турниров ATP в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» его лучший результат – четвертьфинал «Уимблдона»-2012. Максимальная позиция в рейтинге – 16-я.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.