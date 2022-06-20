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Британская газета выплатит компенсацию украинской теннисистке за свою статью

Британская газета выплатит компенсацию украинской теннисистке за свою статью
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Британское издание Daily Telegraph принесло извинения украинской теннисистке Даяне Ястремской и её отцу Александру Ястремскому. Издание подтвердило, что информация, опубликованная на страницах газеты 14 мая, была неверной. В статье говорилось, что Ястремскую обвинили в попытке скрыть допинговые обвинения.

В июне 2021 года независимый трибунал Международной федерации тенниса встал на сторону Ястремской, посчитав, что положительный тест на допинг не был связан с приёмом запрещённых препаратов. В связи с этим украинскую теннисистку не стали наказывать.

«Мы приносим извинения мисс Ястремской и её отцу. Также мы согласились выплатить компенсацию за ущерб репутации, который был нанесён из-за нашей статьи», — говорится на сайте издания.

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