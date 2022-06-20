Жабер: многие теннисистки завидуют, что я сыграю в паре с Сереной Уильямс

Теннисистка из Туниса Онс Жабер поделилась ожиданиями от игры в парном разряде вместе с американкой Сереной Уильямс. Они сыграют на турнире WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.
«Многие теннисистки завидуют, что я сыграю с ней! Если честно, то Серена — это Серена. Она — легенда и всегда ей будет. Просто невероятно, что она возвращается, а я приму участие в её путешествии», — цитирует Жабер Daily Express.
Ранее ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир WTA-500 в Истбурне в парном разряде, где выступит в паре с Онс Жабер. Первый матч Уильямс и Жабер состоится завтра, 21 июня, с парой Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
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