Карацев вышел во второй круг в парном турнире в Мальорке
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Российский теннисист Аслан Карацев, выступающий на турнире в Мальорке в парном разряде с бельгийцем Йораном Флигеном, пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-250.
В стартовом матче пара Карацев / Флиген обыграла пару Андрей Голубев / Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час 46 минут.
Напомним, на данный момент Карацев занимает 43-ю строчку в одиночном рейтинге ATP. В первом матче личного турнира Карацев обыграл испанца Хауме Мунара (3:6, 6:1, 6:4), а во втором – встретится с соотечественником и первой ракеткой мира – Даниилом Медведевым, для которого это будет дебютный матч в рамках этого розыгрыша турнира. Встреча состоится 22 июня в 12:00 мск.
Новость по темеАслан Карацев стал соперником Медведева на Мальорке
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