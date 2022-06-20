Американец Корда снялся с Уимблдона из-за проблем с голенью и ступнями

46-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда снялся с Уимблдона. Об этом сообщил теннисист в своём «твиттере». В основной сетке его заменит лаки-лузер.

«Всем привет. К сожалению, сегодня после матча в Истбурне мне пришлось отказаться от участия в Уимблдоне. Я довольно давно испытываю проблемы с голенью и ступнями. Мне посоветовали отдохнуть и восстановиться», – написал теннисист.

На прошлом Уимблдоне Корда дошёл до четвёртого круга.

Напомним, в Истбурне американец встречался с австралийцем Джоном Миллманом и уступил ему в двух сетах – 3:6, 6:7 (5:7).

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.