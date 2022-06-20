Бублик: я бы с радостью просто лежал в кровати, наслаждался видом из окна

Казахстанский теннисист Александр Бублик после победы над Фрэнсисом Тиафо в матче первого круга травяного турнира ATP-250 в Истбурне (Англия) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0 прокомментировал условия, в которых играют спортсмены.



«Нравится ли мне играть на траве? Нравится. Не нужно очень много бегать, так что не так сильно устаёшь. Это не грунт. Кроме грунта, мне всё нравится.

Не люблю грунт и ветер, а что я вообще люблю? Лежать в кровати. Я бы с радостью просто лежал в кровати, наслаждался видом из окна. Но приходится работать.

Ребят, вы же такие же? (теннисист обратился к болельщикам. – Прим. «Чемпионата») Никто не любит ходить на работу», – сказал Бублик в эфире Tennis TV.

Следующим соперником Бублика станет австралиец Джон Миллман. Он на старте соревнований обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:3, 7:6. Призовой фонд соревнований в Истбурне составляет € 697 тыс.