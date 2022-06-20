Потапова уступила Марии в трёх сетах на турнире в Бад-Хомбурге

87-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова уступила немке Татьяне Марии (WC) на травяном турнире категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 3:6, 7:5. 3:6.



Россиянка один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Марии восемь эйсов, четыре двойных ошибки и пять использованных брейк-пойнтов из 18.



Следующей соперницей немецкой теннисистки станет победитель пары Ализе Корне – Анна Калинская, которые свой матч сыграют сегодня, 20 июня, в 19:15 мск.



Напомним, на данный момент Потапова занимает 87-е место в рейтинге WTA, в то время как Мария располагается на 106-й строчке. Отметим, что немецкая теннисистка впервые с 2017 года обыграла Потапову, которая тогда снялась с матча при счёте 3:6, 2:2. После этого россиянка дважды обыгрывала соперницу, не отдав ей ни сета.