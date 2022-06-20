Украинка Калинина прошла во второй раунд турнира в Истбурне. Её соперница Кырстя снялась
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36-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла у румынки Сораны Кырсти на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Англия). Кырстя снялась с матча при счёте 0:6, 1:2.
Украинка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Кырсти один эйс и три двойных ошибки.
Истбурн (ж). 1-й круг
20 июня 2022, понедельник. 18:40 МСК
36
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|2
|
|1
32
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Следующей соперницей украинской теннисистки станет Мария Саккари, сеянная под третьим номером. Для неё этот матч будет первым на турнире.
Напомним, на данный момент Калинина занимает 36-е место в рейтинге WTA, в то время как Кырстя располагается на 32-й строчке. Ранее соперницы встречались один раз – в январе 2022 года. Тогда Калинина выиграла у соперницы в двух сетах.
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