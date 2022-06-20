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Украинка Калинина прошла во второй раунд турнира в Истбурне. Её соперница Кырстя снялась

Украинка Калинина прошла во второй раунд турнира в Истбурне. Её соперница Кырстя снялась
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36-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла у румынки Сораны Кырсти на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Англия). Кырстя снялась с матча при счёте 0:6, 1:2.

Украинка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Кырсти один эйс и три двойных ошибки.

Истбурн (ж). 1-й круг
20 июня 2022, понедельник. 18:40 МСК
Ангелина Калинина
36
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
0 		1  
         
Сорана Кырстя
32
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Следующей соперницей украинской теннисистки станет Мария Саккари, сеянная под третьим номером. Для неё этот матч будет первым на турнире.

Напомним, на данный момент Калинина занимает 36-е место в рейтинге WTA, в то время как Кырстя располагается на 32-й строчке. Ранее соперницы встречались один раз – в январе 2022 года. Тогда Калинина выиграла у соперницы в двух сетах.

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