Жабер: надеюсь, что смогу научиться у Серены хотя бы 2% того, что умеет она

Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала об ожиданиях от выступления в парном разряде вместе с американкой Сереной Уильямс на травяном турнире в Истбурне (Великобритания). Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.



«Надеюсь, что смогу научиться у неё хотя бы 2% того, что умеет она. Я сейчас шучу с другими теннисистками. Говорю им: «Если у вас нет хотя бы 20 побед на турнирах «Большого шлема», даже не просите меня сыграть с вами в паре», — цитирует Жабер Daily Express.



Ранее ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир WTA-500 в Истбурне в парном разряде, где выступит в паре с Онс Жабер. Первый матч Уильямс и Жабер состоится завтра с парой Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

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