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Надаль и Джокович провели первые тренировки на Уимблдоне

Надаль и Джокович провели первые тренировки на Уимблдоне
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Третья ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка Рафаэль Надаль провели первые тренировки на Уимблдоне. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт турнира, который выложил фото и видео с тренировок спортсменов.

Напомним, и Джокович, и Надаль не тренировались после «Роллан Гаррос». 18 июня испанец, участие которого было под вопросом, сообщил о намерении принять участие в турнире.

В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, а ранее в июне выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на травмированную стопу.

Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии. На «Ролан Гаррос» он проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале.

Основная сетка Уимблдона начнёт играть 27 июня. Финал состоится 10 июля.

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