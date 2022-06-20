Надаль и Джокович провели первые тренировки на Уимблдоне

Третья ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка Рафаэль Надаль провели первые тренировки на Уимблдоне. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт турнира, который выложил фото и видео с тренировок спортсменов.
Напомним, и Джокович, и Надаль не тренировались после «Роллан Гаррос». 18 июня испанец, участие которого было под вопросом, сообщил о намерении принять участие в турнире.
В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, а ранее в июне выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на травмированную стопу.
Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии. На «Ролан Гаррос» он проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале.
Основная сетка Уимблдона начнёт играть 27 июня. Финал состоится 10 июля.
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