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Бадоса заступилась за Радукану и призвала не оказывать на неё давление

Бадоса заступилась за Радукану и призвала не оказывать на неё давление
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Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась мнением о ситуации, в которой оказалась британка Эмма Радукану. Она в прошлом году сенсационно выиграла US Open, но после этого так и не смогла проявить себя. Перед домашним Уимблдоном на неё оказывается огромное давление. Подготовка Радукану к турниру получилась смазанной из-за травм.

«Её ситуация очень сложная. Она уже добилась удивительных достижений в юном возрасте. Думаю, что многие слишком суровы с ней. Но, с другой стороны, я понимаю, что именно таким бывает давление.

На неё оказывают огромное давление, а она ещё является тинейджером, ей предстоит ещё многому научиться. Понятно, что пока её путь не был таким гладким», — цитирует Бадосу Daily Mirror.

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