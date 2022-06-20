Маррей рассказал о состоянии перед стартом Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей признался, что находится не в оптимальном состоянии перед стартом Уимблдона. 35-летний теннисист был вынужден сняться с турнира ATP-500 в Лондоне (Англия) из-за травмы мышц живота. Сейчас он набирает форму перед Уимблдоном.
«Положительный момент заключается в том, что я уже провожу тренировки на корте, бью по мячу, работаю над многими вещами. Но есть и такие удары, которые я пока не могу наносить. Конечно, это вредит подготовке. В следующие дни мне нужно повысить интенсивность, посмотрим, как всё пройдёт. Очевидно, что мой план прежний — сыграть на Уимблдоне. Пока восстановление идёт по плану.
Конечно, обидно, что приходится набирать форму перед турниром. Но у меня были ситуации и похуже», — цитирует Маррея DailyMail.
- 20 июня 2022
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