Жабер: надеюсь, что Серена на Уимблдоне попадёт на Свёнтек
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер иронично высказалась о доминировании польской спортсменки Иги Свёнтек. Жабер выразила надежду, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс попадёт на Свёнтек на Уимблдоне.
«Надеюсь, Серена попадёт на Игу. Хоть кто-то должен остановить Свёнтек», — цитирует Жабер пресс-служба WTA.
Ранее ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир WTA-500 в Истбурне в парном разряде, где выступит в паре с Онс Жабер. Первый матч Уильямс и Жабер состоится завтра, 21 июня, с парой Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
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