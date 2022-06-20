Бадоса: не хотела бы попасть на Серену Уильямс на Уимблдоне

Испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что не хотела бы стать соперницей американки Серены Уильямс на Уимблдоне. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» не играла с прошлогоднего Уимблдона. Но она решила принять участие в турнире, получив уайлд-кард.

«Я думаю, её решение удивило всех. Но очень хорошо, что она возвращается. Меня впечатляет, что она сохраняет голод до побед. Думаю, это отличный пример и мотивация. Надеюсь, что она будет играть и играть, это хорошо для тенниса.



Конечно, мне не хотелось бы попасть на неё. Надеюсь, жеребьёвка не сведёт меня с ней. Никто не хочет противостоять Серене, особенно на траве. Буду надеяться на это», — цитирует Бадосу пресс-служба WTA.