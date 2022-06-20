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Серена Уильямс пропустила тренировку за день до парного матча на турнире в Истбурне

Серена Уильямс пропустила тренировку за день до парного матча на турнире в Истбурне
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Американская теннисистка Серена Уильямс пропустила тренировку за день до парного матча из-за слишком позднего уведомления о ней, сообщает ESPN.

Напомним, Серена получила уайлд-кард от Уимблдона-2022. До него она сыграет в парном разряде турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) вместе с четвёртой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер. Их соперницами в 1/8 финала станут чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо. Встреча состоится завтра, 21 июня, в 17:30 мск.

40-летняя Серена проведёт свой первый официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время поединка.

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