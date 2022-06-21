Медведев — о жене: в тот момент, когда сделал Дарье предложение, начал подниматься вверх

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после проигранного финала с Хубертом Хуркачем (Польша) в рамках турнира ATP-500 в Галле (Германия) рассказал, как повлияло на него его предложение, сделанное Дарье Медведевой в 2018 году.



«Она вселила в меня большую уверенность. Я всегда говорю, что в тот момент, когда я сделал ей предложение, я начал подниматься вверх», – цитирует Медведева The Sun.



Даниил и Дарья поженились 12 сентября 2018 года в Москве. Будущие супруги познакомились ещё в подростковом возрасте на одном из теннисных турниров. Дарья Медведева занималась теннисом, но в 18 лет получила ряд серьёзных травм, что привело к плавному завершению её карьеры. Дарья присутствует почти на всех турнирах своего мужа, обычно сидя в боксе рядом с тренером Медведева Жилем Сервара.

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