Маррей: есть удары, которые ещё не могу отрабатывать. Скоро начну это делать

Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей рассказал о восстановлении перед стартом Уимблдона после травмы мышц живота.



«Следующие несколько дней очень важны для меня. Очевидно, я планирую сыграть. Восстановление улучшается, я сделал повторный снимок, всё продвигается в правильном направлении.



В ближайшие несколько дней я начну увеличивать нагрузки и проверять себя. Надеюсь, мышцы достаточно восстановились.



Я чувствую себя лучше, чем днём и вечером в воскресенье. В некоторых аспектах тренировки проходят хорошо. Учитывая характер травмы, это не помешало мне тренироваться. Я много работал на корте, но есть определённые удары, которые ещё не могу отрабатывать. В ближайшие пару дней я начну это делать.



Травма, которую я получил, не является серьёзной, но это повреждение – сложное для теннисистов. Нужно хорошо управлять мышцами, делать всё правильно. Я делал это до сих пор. Надеюсь, это принесёт дивиденды в ближайшие дни», – цитирует Маррея The Guardian.

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