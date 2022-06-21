Джо Солсбери: я буду пытаться выиграть Уимблдон, но у меня аллергия на траву

Первая ракетка мира в парном разряде, британец Джо Солсбери рассказал, что планирует выиграть Уимблдон, несмотря на то, что у него аллергия на траву.

«У меня аллергия на травму. У меня всегда было несколько аллергий — деревья, пыль, что угодно. Если я лягу на траву, у меня будет кожная реакция, и она станет очень зудящей. Не то чтобы я умру, но я бы не стал сидеть на траве слишком долго. Я буду пытаться выиграть Уимблдон, но у меня аллергия на траву, и я понимаю, почему это может звучать странно», — приводит слова Солсбери Daily Mail.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля. Победители турнира получат по £ 2 млн ($ 2,51 млн), финалисты — по £ 1,05 млн ($ 1,32 млн). Всего будет выплачено £ 28,992 млн ($ 36,33 млн).