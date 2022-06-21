Арина Соболенко показала пляжные фотографии из Майами

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как отдыхает на пляже в Майами (США).
«Ещё немного фотографий с моих выходных», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива арины соболенко
Фото: из личного архива арины соболенко
24-летняя Соболенко — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат США — 2021); победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); победительница 16 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде), финалистка Кубка Федерации (2017) в составе сборной Беларуси; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.
USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
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