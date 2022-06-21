Грег Руседски назвал трёх главных фаворитов Уимблдона у мужчин

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира, представитель Великобритании Грег Руседски рассказал, у кого, по его мнению, наибольшие шансы выиграть Уимблдон 2022 года в мужском одиночном разряде. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Руседски выделил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля и 11-ю ракетку мира Маттео Берреттини. Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон, Надаль — два, а Берреттини в 2021 году дошёл до финала.

«Джокович зол, поскольку в этом году он не выиграл ни одного ТБШ. То, как он проиграл Рафе на Открытом чемпионате Франции, задело его. Рафа стремится к календарному «Шлему». Этого бы не было, если бы его нога не была готова на сто процентов.

Берреттини же пока, безусловно, лучший (среди остальных. — Прим. «Чемпионата»). Хуркач может далеко пройти по сетке — полуфинал или финал, — но выиграть? Только не с этими тремя. Эти трое на данный момент выделяются из общей массы», — приводит слова Руседски Daily Express, ссылаясь на Amazon Prime.

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