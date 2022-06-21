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Трёхкратный чемпион ТБШ назвал величайшее достижение в истории спорта

Трёхкратный чемпион ТБШ назвал величайшее достижение в истории спорта
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте британец Джон Ллойд высказал мнение, что 14 титулов Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» являются величайшим достижением в истории спорта.

«Он монстр. Это невероятно. Когда он выиграл этот 14-й французский титул, я хотел, чтобы люди написали мне и поспорили со мной.

Я понимаю, что предвзят, потому что это теннис. Но есть ли у кого-то более высокие результаты в любом другом виде спорта? Не говоря уже о том, что у него больше всего титулов на турнирах «Большого шлема». Можно возразить, что не все играли и всё такое прочее. Но 14 Открытых чемпионатов Франции — это, я думаю, величайшее спортивное достижение в истории», — приводит слова Ллойда Daily Express, ссылаясь на BBC.

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