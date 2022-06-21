Дрэйпер — о Маррее: очень важно иметь возможность ежедневно быть рядом с ним

108-я ракетка мира 20-летний британский теннисист Джек Дрэйпер рассказал, что с детства пытается подражать шотландцу Энди Маррею.

«Очевидно, я мог много наблюдать за ним в раннем возрасте. Думаю, он был в расцвете сил, когда мне было от восьми до 14 лет. Наблюдать за ним и извлекать уроки только из его игры, не зная его, было здорово.

Тогда, очевидно, у меня был шанс встретиться с ним и узнать его получше во время завершающей части его карьеры. Думаю, что для такого молодого игрока, как я, очень важно иметь такое влияние и иметь возможность быть рядом с ним ежедневно. В конце концов, Энди – чемпион», – цитирует Дрэйпера Sky Sports.

Напомним, на данный момент Маррей готовится к Уимблдону, восстанавливаясь от травмы. Дрэйпер в эти дни принимает участие в турнире в Истбурне.