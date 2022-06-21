Николай Давыденко высказался о рекордном титуле Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко поделился мнением о 14-м титуле Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». 36-летний Надаль выиграл 22-й турнир «Большого шлема». Оба этих показателя являются рекордными.

В полуфинале Надаль обыграл немца Александра Зверева после того, как тот не смог закончить матч из-за травмы, а в финале — норвежца Каспера Рууда.

«Думаю, у Зверева были хорошие шансы победить его в полуфинале, но ему не повезло. Мы все видели, что произошло в финале с Руудом, об этом говорить не приходится. Обычно шансы на то, что Надаль проиграет в Париже в первых турах, выше, тогда он играет не так хорошо, как может.

Удивительно, что он сделал. Я думаю, что он рисковал, когда дело касалось здоровья, из-за всего, что он делал со своей ногой. Но то, что он делал, было разрешено. Может быть, он думал, что это, не исключено, его последний «Ролан Гаррос», поэтому он пошёл на всё, не думая о последствиях», — приводит слова Давыденко Sportklub.rs.

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