В WTA пояснили смену гражданства россиянки Дзаламидзе ради выступления на Уимблдоне

В WTA прокомментировали решение 44-й ракетки мира в парном разряде, бывшей российской, а ныне грузинской теннисистки Нателы Дзаламидзе сменить гражданство в преддверии Уимблдона 2022 года. Напомним, российские и белорусские теннисисты отстранены от турнира.

«Что касается Нателы, она предоставила грузинский паспорт и удостоверение личности о том, что у неё двойное гражданство. В результате её гражданство было официально изменено в системе WTA. Это произошло до окончательной доработки и публикации списков участников Уимблдона», — приводит слова представителя WTA Reuters.

Дзаламидзе — чемпионка двух турниров на уровне WTA в парном разряде. Последним турниром в качестве представительницы России для Нателы стал Открытый чемпионат Франции. Спортсменка выступила в паре с другой россиянкой Камилой Рахимовой, а также сыграла в миксте вместе с представителем Казахстана Александром Бубликом. На Уимблдоне-2022 Дзаламидзе сыграет в паре с Александрой Крунич из Сербии.

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