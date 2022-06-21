Давыденко – об Алькарасе: он – новый испанский Терминатор

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Он – новый испанский Терминатор! Я думаю, что у него отличная команда с Хуаном Карлосом Ферреро в качестве тренера. Если ему не будут мешать травмы, у Алькараса будет невероятная карьера», – цитирует Давыденко Claytennis.com.

На данный момент 19-летний испанский теннисист занимает седьмое место в рейтинге ATP.

Ранее Карлос заявил, что не сыграет на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за «проблемы с локтем». Вероятнее всего, испанец не проведёт подготовительных турниров перед стартом Уимблдона-2022.

Турнир «Большого шлема» на травяном покрытии пройдёт с 27 июня по 10 июля, рейтинговые очки за него начисляться не будут. В прошлом году 18-летний Алькарас дошёл до второго круга Уимблдона, где проиграл второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 1:6, 2:6.