Австрийский эксперт высказался об уколах Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

Давид Мюллер, сотрудник Австрийского антидопингового агентства, прокомментировал то, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль использовал обезболивающие инъекции в стопу по ходу победного выступления на Открытом чемпионате Франции. 36-летний Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

«Справедливо сказать, что Надаль получает преимущество перед теми, кто лучше заботится о своём теле и здоровье. Но также верно и то, что в спорте высших достижений речь идёт не о здоровье, а о результатах. Такому спорту присуще то, что он не обязательно положительно влияет на здоровье. Можно также спорить на тему того, что Надаль не улучшает свои результаты, потому что не выходит за пределы своего естественного потенциала.

Применение обезболивающих — это не повышение работоспособности, а восстановление нормального физического состояния. Однако, если Надаль может тренироваться и играть только с болью и обезболивающими, его тело буквально кричит: «Остановись!» — приводит слова Мюллера Sportskeeda.

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