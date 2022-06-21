Спортивный врач: может ли Рафаэль Надаль быть примером для подражания? Это вопрос

Австрийский спортивный врач Роберт Фриц прокомментировал то, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль использовал обезболивающие инъекции в стопу в ходе победного выступления на Открытом чемпионате Франции. 36-летний Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

«Не нужно обсуждать результаты Надаля. Это сенсационно. Но полностью ли он соответствует тому, что можно назвать примером для подражания? Это можно и нужно подвергнуть сомнению.

Многие спортсмены-любители применяют болеутолители. Зачастую это неправильный, глупый подход. Многие даже принимают что-то профилактически, потому что боятся, что могут заболеть. Большинство не знают о побочных эффектах, которые могут быть», — приводит слова Фрица Sportskeeda.

USTA официально допустила россиян до участия в US Open: