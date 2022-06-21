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Давид Феррер стал директором Кубка Дэвиса

Давид Феррер стал директором Кубка Дэвиса
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Бывший испанский теннисист Давид Феррер стал директором Кубка Дэвиса, заменив на этом посту Альберта Косту, который занимал должность с 2019 года.

Феррер – бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 27 титулов ATP. Он представлял свою страну на соревнованиях в течение 16 лет и сыграл в 20 матчах Кубка Дэвиса. Кроме того, трижды он выигрывал трофей с Испанией – в 2008, 2009 и 2011 годах.

«Я очень рад присоединиться к проекту. Кубок Дэвиса – это уникальное соревнование. Для игроков это один из тех турниров, в котором они всегда хотят играть из-за его статуса. Они соревнуются как команда, играют за свою страну, проводят неделю со своими товарищами по команде. Атмосфера, созданная болельщиками – невероятна.

2022 год станет для нас ещё одним захватывающим испытанием. С 2019 года «Космос» и ITF работают с игроками, организаторами, болельщиками и спонсорами, чтобы добиться максимального успеха в новом формате, сохраняя при этом уникальные качества турнира. Используя свой опыт, моя цель – вдохновить новую аудиторию на участие в турнире как сейчас, так и в будущем», – цитирует Феррера пресс-служба Кубка Дэвиса.

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