Ник Кирьос посмеялся над твитом Стефаноса Циципаса о мозге

45-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал твит шестого номера рейтинга ATP, грека Стефаноса Циципаса о работе мозга.
«Человеческий мозг довольно удивителен. Он работает круглосуточно и без выходных со дня нашего рождения и останавливается только тогда, когда ты проходишь тест или разговариваешь с кем-то привлекательным», — написал Циципас в своём «твиттере».
«Ха-ха-ха, это смешно», — написал Кирьос в своём «твиттере», комментируя твит Циципаса.
Ник Кирьос и Стефанос Циципас сыграли между собой четыре матча в рамках ATP. Три победы одержал австралиец, одну — грек. Последняя встреча состоялась на травяном турнире в Галле (Германия) ранее в июне и закончилась в пользу Ника (5:7, 6:2, 6:4).
USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
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