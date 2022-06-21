Медведев назвал фаворита Уимблдона-2022

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев назвал фаворита Уимблдон-2022.



«Новак Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл три последних Уимблдона. Он очень хорошо играет на траве. Если говорить о лучших игроках в истории на траве, я бы поставил его на первое место. Из моего поколения лучшими являются Федерер и Джокович. Конечно, Надаль может выиграть любой турнир, в котором участвует, а Берреттини играет на высоком уровне. Если говорить о фаворитах Уимблдона, то это Джокович, Берреттини и Надаль», — приводит слова Медведева Diario de Mallorca.



Основная сетка Уимблдона начнёт играть 27 июня. Финал состоится 10 июля. Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.