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Медведев назвал фаворита Уимблдона-2022

Медведев назвал фаворита Уимблдона-2022
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев назвал фаворита Уимблдон-2022.

«Новак Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл три последних Уимблдона. Он очень хорошо играет на траве. Если говорить о лучших игроках в истории на траве, я бы поставил его на первое место. Из моего поколения лучшими являются Федерер и Джокович. Конечно, Надаль может выиграть любой турнир, в котором участвует, а Берреттини играет на высоком уровне. Если говорить о фаворитах Уимблдона, то это Джокович, Берреттини и Надаль», — приводит слова Медведева Diario de Mallorca.

Основная сетка Уимблдона начнёт играть 27 июня. Финал состоится 10 июля. Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.

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