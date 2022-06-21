Рахимова не смогла пройти в третий раунд турнира в Бад-Хомбурге, уступив Каролин Гарсии

Российская теннисистка Камилла Рахимова в игре второго круга травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) уступила француженке Каролин Гарсии.
Матч завершился со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. 75-я ракетка мира Гарсия выполнила 13 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Рахимова, занимающая 111-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.
Следующей соперницей Гарсии станет победитель встречи Гретта Миннен – Сабине Лисицки, которая состоится завтра, 22 июня. Ранее Гарсия на старте турнира обыграла белорусскую теннисистку Александру Саснович – 2:6, 6:3, 6:4.
Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.
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