Потапова и Сизикова пробились во второй раунд парного турнира в Бад-Хомбурге

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова, выступающие на турнире в немецком Бад-Хомбурге в парном разряде, пробились во второй круг травяного турнира категории WTA-250.



В стартовом матче Потапова / Сизикова обыграли пару Мию Като / Алдила Сутджиади со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Встреча продлилась 1 час 46 минут.



На счету российской пары две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, на данный момент Потапова занимает 87-ю строчку в одиночном рейтинге WTA. В первом матче личного турнира она уступила Татьяне Марии в трёх сетах. Сизикова в одиночном рейтинге 940-я, она не играла в сетке одиночного турнира.



Во втором раунде Потапова / Сизикова сыграют с парой Эри Ходзуми / Макото Ниномия.