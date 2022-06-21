Потапова и Сизикова пробились во второй раунд парного турнира в Бад-Хомбурге

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова, выступающие на турнире в немецком Бад-Хомбурге в парном разряде, пробились во второй круг травяного турнира категории WTA-250.
В стартовом матче Потапова / Сизикова обыграли пару Мию Като / Алдила Сутджиади со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Встреча продлилась 1 час 46 минут.
На счету российской пары две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Напомним, на данный момент Потапова занимает 87-ю строчку в одиночном рейтинге WTA. В первом матче личного турнира она уступила Татьяне Марии в трёх сетах. Сизикова в одиночном рейтинге 940-я, она не играла в сетке одиночного турнира.
Во втором раунде Потапова / Сизикова сыграют с парой Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
- 21 июня 2022
-
16:55
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:55
-
14:22
-
13:41
-
12:20
-
12:01
-
11:02
-
10:46
-
10:41
-
10:31
-
10:26
-
10:13
-
10:06
-
09:31
-
08:31
-
08:22
-
08:16
-
08:08
-
07:47
-
07:39
-
02:53
-
00:20
-
00:07
- 20 июня 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:41
-
22:56
-
22:35
-
22:19
-
21:46
-
21:25
-
20:53