Цуренко в трёх сетах переиграла Рыбакину и вышла в третий раунд турнира в Истбурне
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21-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила украинке Лесе Цуренко на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Англия) – 6:1, 5:7, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 14 минут.
Рыбакина девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Цуренко один эйс, три двойные ошибки и три использованных брейк-пойнта из шести.
Истбурн (ж). 2-й круг
21 июня 2022, вторник. 14:40 МСК
21
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|5
|3
|
|7
|6
114
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Следующей соперницей украинской теннисистки станет 66-я ракетка мира Магда Линетт из Польши.
Напомним, на данный момент Рыбакина занимает 21-е место в рейтинге WTA, в то время как Цуренко располагается на 114-й строчке.
Для Рыбакиной этот матч был первым на турнире, Цуренко же отобралась через квалификацию и в первом раунде выиграла у Камилы Осорио.
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