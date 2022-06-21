Цуренко в трёх сетах переиграла Рыбакину и вышла в третий раунд турнира в Истбурне

21-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила украинке Лесе Цуренко на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Англия) – 6:1, 5:7, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 14 минут.



Рыбакина девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Цуренко один эйс, три двойные ошибки и три использованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет 66-я ракетка мира Магда Линетт из Польши.



Напомним, на данный момент Рыбакина занимает 21-е место в рейтинге WTA, в то время как Цуренко располагается на 114-й строчке.



Для Рыбакиной этот матч был первым на турнире, Цуренко же отобралась через квалификацию и в первом раунде выиграла у Камилы Осорио.