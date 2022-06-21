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Юрист объяснила, как Дзаламидзе удалось сменить спортивное гражданство накануне Уимблдона

Юрист объяснила, как Дзаламидзе удалось сменить спортивное гражданство накануне Уимблдона
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Юрист Анна Анцелиович объяснила, как теннисистке Нателе Дзаламидзе накануне Уимблдона удалось сменить спортивное гражданство — с российского на грузинское.

Российских и белорусских теннисистов не допустили на травяной турнир «Большого шлема», а Дзаламидзе захотела там сыграть и вспомнила про имевшееся у неё двойное гражданство.

«Могут ли запретить сменить гражданство? Нет. Ей могут не удовлетворить просьбу: посчитать, что связь с новым государством не доказана, неправомерна с точки зрения федерации тенниса. Хотя Международная федерация не любит, когда спортсмены туда-сюда скачут между федерациями, подбирая наиболее благоприятные для себя условия», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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