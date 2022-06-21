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Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства своей напарницы Дзаламидзе

Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства своей напарницы Дзаламидзе
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Российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства выступающей с ней в паре Нателы Дзаламидзе.

Российских и белорусских теннисистов не допустили на травяной турнир «Большого шлема», а Дзаламидзе захотела там сыграть и вспомнила про имевшееся у неё двойное гражданство. В итоге на Уимблдоне она выступит под флагом Грузии. Отметим, что Дзаламидзе прежде всего парный игрок. В одиночном рейтинге она занимает 291-е место.

«Прежде всего мы все — спортсмены, которые просто хотят играть и биться на корте. Натела приняла для себя данное решение. Да, планируем и дальше выступать вместе. Ведёт ли Федерация тенниса России какую-то просветительскую работу с теннисистами: объясняет, что ситуация временная и отчаиваться не стоит? Нет, не ведёт», — сказала Рахимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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