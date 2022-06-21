После Уимблдона в АТР-туре в пробном режиме будет легализован коучинг

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила, что с 11 июля (сразу по окончании Уимблдона) опробует коучинг. Правила будут действовать как в квалификациях, так и в матчах основной сетки турниров АТР, включая US Open и Итоговый чемпионат.

Тренерам будут выделены специальные места, и они должны будут соблюдать ряд условий. Так, коучинг разрешён только в том случае, если не прерывает игру и не создаёт помех сопернику. Давать указания голосом можно, когда игрок находится на той же стороне площадки. Однако даже в этом случае разговоры не допускаются – только отдельные слова или короткие фразы. Сигналы руками разрешены на протяжении всего матча. Тренеры не могут уходить со своих мест и разговаривать с подопечным, когда он по какой-либо причине покидает площадку. В случае несоблюдения этих правил существуют также наказания и штрафы.