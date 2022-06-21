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Каролина Плишкова сенсационно проиграла 127-й ракетке мира на турнире в Истбурне

Каролина Плишкова сенсационно проиграла 127-й ракетке мира на турнире в Истбурне
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Теннисистка из Чехии Каролина Плишкова не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга соревнований, который был для четвёртой сеяной Плишковой первым на турнире, чешка потерпела поражение от 127-й ракетки мира британки Кэйти Бултер, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Плишкова пять раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Бултер подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Истбурне Бултер сыграет с ещё одной чешкой, 14-й сеяной Петрой Квитовой, которая в матче второго круга нанесла поражение хорватке Донне Векич со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Истбурн (ж). 2-й круг
21 июня 2022, вторник. 15:25 МСК
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Кэйти Бултер
127
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Истбурн (ж). 2-й круг
21 июня 2022, вторник. 18:30 МСК
Донна Векич
93
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 1  
6 		7 7  
         
Петра Квитова
31
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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