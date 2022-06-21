Каролина Плишкова сенсационно проиграла 127-й ракетке мира на турнире в Истбурне

Теннисистка из Чехии Каролина Плишкова не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга соревнований, который был для четвёртой сеяной Плишковой первым на турнире, чешка потерпела поражение от 127-й ракетки мира британки Кэйти Бултер, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Плишкова пять раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Бултер подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира в Истбурне Бултер сыграет с ещё одной чешкой, 14-й сеяной Петрой Квитовой, которая в матче второго круга нанесла поражение хорватке Донне Векич со счётом 6:1, 7:6 (7:1).
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