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Кирьос вышел во второй круг турнира на Мальорке, одержав волевую победу над Джере

Кирьос вышел во второй круг турнира на Мальорке, одержав волевую победу над Джере
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Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В стартовом матче Кирьос одержал волевую победу над сербом Ласло Джере со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Кирьос 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не использовал два шанса взять подачу соперника. Джере подал 13 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал один из восьми брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Кирьос сыграет с пятым сеяным испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом. Победитель этого матча встретится с россиянином – Асланом Карацевым или первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, которые во втором круге сыграют друг с другом.

Мальорка. 1-й круг
21 июня 2022, вторник. 18:55 МСК
Ник Кирьос
45
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7 7
7 		6 1 6 1
         
Ласло Джере
55
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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