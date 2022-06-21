Кирьос вышел во второй круг турнира на Мальорке, одержав волевую победу над Джере

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В стартовом матче Кирьос одержал волевую победу над сербом Ласло Джере со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Кирьос 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не использовал два шанса взять подачу соперника. Джере подал 13 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал один из восьми брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Кирьос сыграет с пятым сеяным испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом. Победитель этого матча встретится с россиянином – Асланом Карацевым или первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, которые во втором круге сыграют друг с другом.