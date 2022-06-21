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Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Юле Нимайер

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Юле Нимайер
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Бад-Хомбурге (Германия). В матче второго круга первая сеяная Касаткина нанесла поражение представительнице Германии Юле Нимайер, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Касаткина трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. Нимайер подала пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Касаткина сыграет с победительницей матча между британкой Кэйти Суон, начавшей соревнования с квалификации, и представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Бад-Хомбург. 2-й круг
21 июня 2022, вторник. 20:20 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 1
         
Юле Нимайер
97
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
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