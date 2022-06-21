Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс одержала первую победу за год

Американская теннисистка Серена Уильямс в паре с представительницей Туниса Онс Жабер вышла во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания). В поединке первого раунда Уильямс и Жабер нанесли поражение паре Мари Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) со счётом 2:6, 6:3, 13:11. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Уильямс и Жабер четыре раза подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. Боузкова и Соррибес-Тормо подали один эйс на двоих, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.

Бывшая первая ракетка мира 40-летняя Уильямс провела свой первый официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время поединка.