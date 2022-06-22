Серена Уильямс — о первой игре за год: мне это было очень нужно

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала успешный старт в паре с Онс Жабер на турнире в Истбурне.



«Весело играть с Онс! Это было здорово, и соперники действовали потрясающе. После столь длительного перерыва мне это было очень нужно. В ходе первого сета я сказала Онс, что мы играем неплохо, но наши оппоненты выглядят лучше. Мы постарались остаться в борьбе, а со второго сета чувствовали себя на корте лучше. Это обнадёживающе, это работает на тренировках, а теперь, кажется, и в официальных матчах», – цитирует Серену Tennis World USA.



Напомним, Серена Уильямс и тунисская теннисистка Онс Жабер в паре вышли во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания). В поединке первого раунда Уильямс и Жабер обыграли пару Мари Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) со счётом 2:6, 6:3, 13:11. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

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