Серена Уильямс — о первой игре за год: мне это было очень нужно

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала успешный старт в паре с Онс Жабер на турнире в Истбурне.
«Весело играть с Онс! Это было здорово, и соперники действовали потрясающе. После столь длительного перерыва мне это было очень нужно. В ходе первого сета я сказала Онс, что мы играем неплохо, но наши оппоненты выглядят лучше. Мы постарались остаться в борьбе, а со второго сета чувствовали себя на корте лучше. Это обнадёживающе, это работает на тренировках, а теперь, кажется, и в официальных матчах», – цитирует Серену Tennis World USA.
Напомним, Серена Уильямс и тунисская теннисистка Онс Жабер в паре вышли во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания). В поединке первого раунда Уильямс и Жабер обыграли пару Мари Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) со счётом 2:6, 6:3, 13:11. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
- 22 июня 2022
-
01:55
- 21 июня 2022
-
23:56
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:55
-
20:50
-
19:10
-
18:07
-
17:56
-
16:55
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:55
-
14:22
-
13:41
-
12:20
-
12:01
-
11:02
-
10:46
-
10:41
-
10:31
-
10:26
-
10:13
-
10:06
-
09:31
-
08:31
-
08:22
-
08:16
-
08:08
-
07:47
-
07:39
-
02:53
-
00:20